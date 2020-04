Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 03 april 2020

Aperam kreeg van Bank of America een hoger koersdoel. Het steeg er van 20 naar 24 euro. De instelling baseert zich voor haar advies wel op de verwachte resultaten van het bedrijf in 2021. Die van 2020 zijn niet representatief.Solvay zag zijn koersdoel bij Petercam Degroof zakken van liefst 122 naar 83 euro. Toch blijft het aandeel van de chemiegroep er op de kooplijst staan.EVS keek aan tegen een koersdoelverlaging bij Kepler Cheuvreux. Het zakte er van 21 naar 14 euro.Barco is opgenomen in de Top Pick-voorkeurlijst van KBC Securities. Het aandeel van de visualisatiegroep staat naast onder meer AB Inbev, Ahold Delhaize en argenx.