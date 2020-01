Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 22 januari 2020

Een hoger advies maar een lager koersdoel, dat is de herziene mening van Kepler Cheuvreux over KBC. Het beurshuis onder het dak van Belfius hanteert nu een houden-advies met een verwachte koers over 12 maanden van 62,6 euro.