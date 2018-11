Koopjes op de markt 15 november 2018

KBC Securities heeft Jensen Groep opgenomen in zijn lijstje met favoriete aandelen, en het koersdoel opgetrokken tot 42,5 euro. Dat het beurshuis enthousiast is over de producent van geïntegreerde was- en droogsystemen heeft diverse redenen. Ten eerste toont Jensen Groep na negen maanden nog steeds een groei (+2,5%). En dat na vijf verschroeiende groei-jaren en omzetalarm in mei. Ten tweede ziet de toekomst er ook goed uit. Steeds meer mensen reizen of gaan naar een rusthuis, waardoor de berg aan was blijft toenemen, en dat moet de vraag naar wassystemen verder omhoog stuwen. Bovendien zal de vraag naar waterzuinige wasmachines toenemen. Ten slotte kan de Belgisch-Deense groep profiteren van de consolidatie in de markt.

