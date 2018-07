Koopjes op de markt 05 juli 2018

Goldman Sachs heeft het koersdoel voor Galapagos verlaagd van 104 naar 95 euro. Maar het koopadvies blijft gehandhaafd. De neerwaartse bijstelling van het koersdoel is een gevolg van de beslissing van het Amerikaanse AbbVie om de samenwerking met Galapagos voor een middel tegen mucoviscidose (taaislijmziekte) stop te zetten. Dat was voor Galapagos de reden om het hele partnership met AbbVie te heroverwegen. Vanwege die situatie besluiten de analisten van Goldman Sachs om de bijdrage uit taaislijmziekte volledig uit de taxaties te halen. De zakenbank meent echter dat de markt de waarde van de brede pijplijn van Galapagos onderschat. Aanjagers voor de tweede jaarhelft zijn volgens de analisten nieuwe onderzoeksresultaten met filgotinib in reumatoïde artritis en de Ziekte van Bechterew.

