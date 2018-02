Koopjes op de markt 02 februari 2018

Degroof Petercam verlaagt het koersdoel voor Wereldhave Belgium van 101 tot 105 euro. De vastgoedgroep stelde over het voorbije boekjaar licht teleur. De winst per aandeel ging 1,8% lager, tot 5,68 euro. Wereldhave Belgium laat verder weten al op zoek te zijn naar alternatieven voor zijn panden in Genk en Luik, waar over een half jaar twee Carrefour-hypermarkten de deuren moeten sluiten. Daarvoor zou er al interesse zijn. Wel sluit de vastgoedspecialist een herontwikkeling of herindeling van de winkeloppervlakten niet uit. Advies: opbouwen.