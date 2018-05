Koopjes op de markt 15 mei 2018

Bank Degroof heeft het koersdoel voor Qrf, verhuurder van winkelpanden op toplocaties, verlaagd naar 24 euro. Vorige week besliste Qrf om een afwaardering van 4,51 miljoen euro door te voeren op de winkelpanden die verhuurd zijn aan H&M. De Zweedse modeketen heeft het huurcontract voor de winkel in Sint-Niklaas stopgezet en eist ook lagere huurprijzen in Hasselt en Ukkel. Voor Qrf is H&M met 16,3% de belangrijkste huurder. Degroof Petercam vreest dat de totale huurinkomsten van Qrf met 3% à 5% zullen dalen, en past daarom zijn winstverwachtingen aan. Advies: 'houden'.

HLN