Koopjes op de markt 26 januari 2019

Colruyt was gisteren één van de weinige dalers in de Bel20-index. De distributiegroep verteerde een verkoopadvies van Citi slecht. "De waardering is te hoog opgelopen", zegt de analist. Hij erkent dat Colruyt een hogere waardering verdient omwille van de fraaie omzetgroei en winstmarges. Maar dat Colruyt vorig jaar 43,5% in waarde steeg, maakt dat het aandeel vandaag duur is gewaardeerd. Toch wordt het koersdoel voor Colruyt opgetrokken naar 55 euro. Met Citi heeft de Halse distributiegroep nu al 14 verkoopadviezen achter haar naam staan. Toch heeft dat niet verhinderd dan in turbulente tijden veel beleggers naar Colruyt snellen, waardoor de koers stijgt. Dat bleek vorig jaar nog.