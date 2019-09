Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 24 september 2019

KBC Securities haalde Melexis van zijn kooplijst. Sinds het laagste punt in augustus was de koers van de producent van chips voor de autosector al 34% gestegen. Bovendien valt door de wereldwijde onzekerheid in de auto-industrie op korte termijn geen verdere vooruitgang te verwachten.