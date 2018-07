Koopjes op de markt 13 juli 2018

Fagron won gisteren op de Brusselse beurs meer dan 7%. Het aandeel profiteerde van een koopadvies van Kepler Cheuvreux, dat een koersdoel van 17 euro op Fagron plakte. Hoewel het aandeel er al een mooie rally heeft opzitten, ziet het beurshuis nog stijgingspotentieel. Want de bereider van steriele bereidingen en leverancier van grondstoffen voor de farmasector kan zowel rekenen op interne als externe groei. In de VS beschikt Fagron over een gloednieuwe fabriek voor steriele bereidingen die over 2 à 4 jaar 100 miljoen dollar omzet moet realiseren. Recent heeft een concurrent het faillissement ingediend, waardoor Fagron zijn marktaandeel moet kunnen uitbreiden in de VS. Daarnaast kan Fagron ook via overnames goede zaken doen. Het bedrijf zit op een oorlogskas van 250 miljoen euro, waardoor 2 tot 5 euro aan het aandeel kan toegevoegd worden, zo luidt het. Met de overname van het Amerikaanse Humco heeft Fagron al een goede zaak gedaan. Want het versterkt de aanwezigheid in de VS - Humco telt 45.000 apotheken als klant - en kan kostensynergieën realiseren.

