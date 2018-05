Koopjes op de markt 16 mei 2018

00u00 0

BNP Paribas Fortis verlaagt het koersdoel voor AB InBev van 104 tot 100 euro. Dat houdt nog steeds een opwaarts potentieel van meer dan 20% in. "Na de recente correctie is het aandeel sterk koopwaardig", vinden de analisten. "Drie beter dan verwachte kwartaalrapporten op rij, een groeiversnelling voor 2018 en een te sterke koersval - volgens ons is het aandeel eindelijk klaar voor koersherstel. Na de overname van SABMiller heeft AB InBev als wereldmarktleider een ijzersterke marktpositie in de belangrijkste biermarkten uitgebouwd, met bovendien een verhoogde aanwezigheid in groeilanden."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN