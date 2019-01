Koopjes op de markt 19 januari 2019

Kepler Cheuvreux, dat samenwerkt met Belfius, is de opvolging van Exmar gestart met een koopadvies en een koersdoel van 8,5 euro. Het beurshuis verwacht dat de LNG- en LPG-markten de komende jaren zullen verbeteren. "Bovendien is cashgeneratie in zicht omdat Exmar zijn schepen met langetermijncontracten heeft verhuurd", luidt het. Het beurshuis rekent dan ook op een goede verbetering van de rendabiliteit van de gastankerrederij.

HLN