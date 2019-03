Exclusief voor abonnees Koopjes op de markt 27 maart 2019

00u00 0

Beurshuis Kepler Cheuvreux verlaagt het advies voor Ascencio van 'kopen' naar 'houden', maar handhaaft het koersdoel op 57 euro. Sinds de aankondiging dat Ascencio in de vastgoedindex EPRA wordt opgenomen, is de koers met 10% gestegen. Sinds begin december heeft het aandeel al een return van 27% opgeleverd. Omdat het aandeel nu het koersdoel nadert, is er weinig stijgingspotentieel en is het tijd om het aandeel even af te waarderen. Kepler Cheuvreux herhaalt dat Ascencio goed bestand is tegen de opmars van e-commerce door de focus op voedingswinkels en supermarkten. Pas als Ascencio zijn oorlogskas (170 miljoen euro) aanspreekt, kan het advies verhoogd worden.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen