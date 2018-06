Koopjes op de markt 16 juni 2018

De Duitse private bank Berenberg heeft het advies voor Umicore opgetrokken van 'houden' naar 'kopen', en het koersdoel verhoogd naar 61 euro. De analist verwacht dat het een kwestie van tijd zal zijn voor Umicore de winstverwachtingen verder optrekt. Nu rekent het bedrijf op 700 miljoen euro tegen 2020, maar Berenberg schat dat de winst kan toenemen tot 817 miljoen. Want de vraag naar elektrische auto's in China neemt toe en Umicore heeft zijn marktaandeel op het vlak van grondstoffen (nikkel, mangaan, kobalt) voor oplaadbare batterijen verhoogd naar 50%. De Duitse bank verwacht dat Umicore zal investeren in een nieuwe fabriek om die batterijen te recycleren.

