Koopjes op de markt 22 maart 2019

00u00 0

KBC Securities verlaagt het advies voor Care Property Invest naar 'houden' omdat het koersdoel van 22 euro overschreden is. De jaarcijfers van de investeerder in zorgvastgoed lagen in lijn met de verwachtingen, en het beurshuis verwacht dit jaar voor 80 miljoen euro aan investeringen. Dat zou de winst per aandeel moeten opkrikken naar 0,9 euro. Kepler Cheuvreux ziet nog wel potentieel in Care Property. Het beurshuis prijst het defensieve karakter van het aandeel en verwacht dat het binnen het jaar kan opgenomen worden in de EPRA-index. Daarom wordt het koersdoel opgetrokken tot 24 euro en wordt het koopadvies gehandhaafd.

