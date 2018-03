Koopjes op de markt 02 maart 2018

00u00 0

HSBC krikt het advies voor Ahold Delhaize op van 'houden' tot 'kopen' en het koersdoel van 17,50 tot 21 euro. De bank is tevreden met de resultaten die de groep over het voorbije jaar kan voorleggen, ook al vallen die in België tegen.

HLN