Koopjes op de markt 12 maart 2019

00u00 0

KBC Securities trekt het koersdoel voor WDP op tot 140 euro, en verhoogt het advies voor het aandeel naar 'opbouwen'. Het beurshuis heeft de recente jaarcijfers en de nieuwe vooruitzichten van de logistieke vastgoedgroep in haar model verwerkt. WDP wil tegen 2023 de waarde van zijn portefeuille optrekken tot 1,5 miljard euro. De groep geniet van de sterke groei in de sector in Nederland en Roemenië, beschikt ook over een goede balansstructuur, een goede visibiliteit en een schuldgraad die ruimte laat voor investeringen.

