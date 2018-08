Koopjes op de markt 18 augustus 2018

KBC Securities heeft het koersdoel voor Kinepolis verlaagd naar 63 euro. Volgende week komt de bioscoopgroep met halfjaarcijfers naar buiten. Maar KBC-analist Guy Sips verwacht geen al te sterke resultaten. Het warme weer en het WK voetbal zijn stoorzenders geweest voor Kinepolis. Zeker omdat Frankrijk en België lang meespeelden op het WK. Sips past daarom zijn verwachtingen voor het huidige kwartaal en het hele boekjaar aan. Toch blijft hij koper van het aandeel. De analist ziet in elke koersdip een koopopportuniteit, omdat Kinepolis erin slaagt om steeds meer omzet per bezoeker te genereren en ook blijft uitkijken naar overnames. Sinds eind november is het aandeel al 15% in waarde gedaald.