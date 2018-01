Koopjes op de markt 00u00 0

ING heeft beursexploitant Euronext aan zijn lijstje met favoriete Benelux-aandelen toegevoegd, met een verhoogd koersdoel van 62,5 euro. Het beurshuis geeft vier redenen op. Als eerste verwijst ING naar de recente acquisitie van de Ierse beurs. "Een kleine overname, maar het helpt om de omzet te diversifiëren", zegt analiste Rosine van Velzen. Verder zal die overname circa 4 euro per aandeel aan de faire waarde toevoegen. Daarnaast toonden de handelsvolumes in november en december een positieve verrassing, onder meer dankzij zeven beursintroducties. In het nieuwe koersdoel wordt ook uitgegaan van een premie van 5% tegenover sectorgenoten omdat Euronext nog voldoende financiële ruimte heeft voor nieuwe overnames, al zijn de doelwitten schaars en duur. Advies: 'kopen'.

