Koopjes op de markt 22 februari 2020

Een dag na de jaarcijfers stijgt het koersdoel voor UCB bij zowel Kepler Cheuvreux als Degroof Petercam. Die eerste heeft nu een koopadvies met verwachte koers van 99 euro over 12 maanden. Ook bij Degroof Petercam was er al een koopadvies, en is het koersdoel nu 103 euro.