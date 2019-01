Koopjes op de markt 24 januari 2019

Credit Suisse heeft het koersdoel voor KBC verlaagd naar 68 euro, maar het advies blijft onveranderd (houden). Aanleiding voor de koersdoelverlaging zijn de lagere winstramingen die de bank verwacht voor KBC voor 2018 en dit jaar. Analist Marcell Houben vreest dat de nettorentemarges zullen dalen, en hij heeft weinig hoop dat de aandeelhouders op een extra uitkering kunnen rekenen. Want KBC zal zijn kapitaal willen gebruiken voor overnames. Verder blijft hij wel positief over de bankverzekeraar. KBC beschikt over sterke fundamenten en een superieure mix van inkomstenbronnen tegenover zijn Benelux-concurrenten. Alleen is al dat positief nieuws verrekend in de koers, zo meent men bij Credit Suisse.