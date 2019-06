Exclusief voor abonnees koopjes in de markt 06 juni 2019

00u00 0

KBC Securities verhoogde het koersdoel voor Sequana Medical van 10 naar 13,50 euro. Het koopadvies bleef uiteraard behouden. De onderneming hoopt haar alfapomp om overtollig vocht in de buikholte weg te pompen zes maanden vroeger dan eerst gepland op de markt te brengen in de VS.