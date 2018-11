Koopjes, dat is elkaar omverduwen met afgeprijsde tv's 24 november 2018

De grootste Black Friday-gekte was zoals steeds waar te nemen op het Amerikaanse continent. In de VS, uiteraard, met drummende menigtes van bij de opening van de grote winkels als Target en Walmart, maar ook in grote steden als São Paolo in Brazilië (foto). Mensen verdrongen er elkaar bij de afgeprijsde flatscreens - een duw was er nooit veraf.

