Koop lokaal? Toch niet online: buitenlandse webshops exploderen

Terwijl het coronavirus het publieke leven in ons land lamlegde, gaven de Belgen tot drie keer meer uit in de drie populairste webwinkels dan in dezelfde periode vorig jaar. Als fysieke winkels sluiten, is het logisch dat iedereen online z'n gading zoekt. Alleen werd er massaal uitgeweken naar buitenlandse webshops - de top drie bestaat uit een Nederlands (Bol.com), Amerikaans (Amazon) en Duits (Zalando) bedrijf. Ter vergelijking: normaal groeit de e-commerce 'maar' met 10% per jaar. De onderzochte periode eindigt op 26 april, een paar dagen nadat de eerste versoepelingen waren aangekondigd. De cijfers komen van ING. De bank analyseerde het betaalgedrag van haar klanten. Globaal hebben die tijdens de zes weken durende lockdown bijna een derde minder uitgegeven dan in dezelfde weken vorig jaar. (SWA)

