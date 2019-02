Koop eens een bus van De Lijn voor 450 euro 08 februari 2019

Vervoersmaatschappij De Lijn verkoopt vanaf 11 februari dertig bussen via online veilinghuis Moyersoen. Bieden op een volledig uitgeruste bus kan vanaf 450 euro, exclusief 17 procent veilingkosten en 21 procent btw. Het gaat om middelgrote en grote lijnbussen die na 14 jaar dienst tot een half miljoen kilometer op de teller hebben. Wel moeten bieders de logo's van De Lijn van de bus halen als ze met het voertuig op de openbare weg willen. Particulieren kunnen meebieden, maar de veiling zal vermoedelijk vooral hobbyisten en buitenlandse kopers lokken, net als mecaniciens die azen op onderdelen, klinkt het bij Moyersoen. Bovendien is het weinig waarschijnlijk dat de bussen effectief op de weg zullen opduiken. De voertuigen rijden op een Euro 2-motor, die niet voldoet aan de moderne uitstootnormen. In Antwerpen mogen ze de lage-emissiezone niet meer in en ook in Gent wordt binnenkort zo'n verbod ingesteld.

