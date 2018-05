Koop een handtas, steun het goede doel 26 mei 2018

00u00 0

Genk heeft er een opmerkelijke pop-upshop bij. In Kabas, gelegen in een leegstaand pand tussen Shopping Eén en Twee, kun je een van de 120 handtassen kopen, die vrouwen sinds april hebben weggeschonken. De shop is een actie van vzw Bas, genoemd naar Bas Vanstraelen (11) die in 2016 overleed na een mislukte harttransplantatie en het leven van andere kinderen kon redden door z'n organen af te staan. Tien topsacochen van Delvaux en andere bekende merken werden gisteravond geveild in de pop-upshop. "Met de actie geven we handtassen een tweede leven", wisten de mama van Bas Ann Baptist en bestuurslid van de vzw Peter Vrancken te vertellen. "Bas schonk leven aan andere kinderen. En anderen die hun organen afstaan, geven ook nieuw leven door." Naast de sacochen, de opbrengst van de veiling en verkoop in de tijdelijke shop gingen shirts van voetballer Kevin Debruyne en ex-atlete Tia Hellebaut onder de hamer. (LXB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN