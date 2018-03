Koolzaad kleurt China geel 10 maart 2018

00u00 0

Zo ver als je maar kijken kan zie je gele velden in de Chinese provincie Guizhou. Het is dan ook de tijd van het jaar, waarin koolzaad stilaan in bloei begint te staan. Uit de gele plant wordt koolzaadolie gewonnen. Niet toevallig is China daarvan, samen met Canada, de grootste producent ter wereld. De prachtige vergezichten krijgt u er gratis bovenop. (BHL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN