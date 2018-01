Kookles voor Blauw-zwart 00u00 0

Als insteek voor een leuke teamactiviteit haalde Club Brugge niemand minder dan Gert De Mangeleer en zijn souschef Jef Poppe naar Spanje. Het kokende duo van sterrenrestaurant Hertog Jan en bistro L-E-S-S moest de Brugse spelers helpen gerechten klaarmaken voor de commerciële partners van blauw-zwart die ook naar Sotogrande waren afgezakt. In totaal zo'n 120 personen. Dat werd een 'fideua', een soort pastavariant op de klassieke Spaanse paella. De spelers gingen allemaal mee in de grote kookpotten draaien en kregen een leren kookschort met het Club-embleem op. Daarna bedienden ze ook de 120 eters én ruimden de spelers alles af. "Als trouwe fan van Club - ik probeer elke thuismatch in de tribune te zitten - vond ik dit een enorme kans en doe ik dit met veel plezier", aldus een enthousiaste De Mangeleer, die al twintig jaar in Brugge woont. "Heel wat spelers komen regelmatig bij ons eten. Ik ken ook wel een aantal mensen van het bestuur - zo is Vincent Mannaert een persoonlijke vriend." En of hij talent onder de Bruggelingen had gespot? "Euh... Ik kan ook niet zo goed voetballen. Ik denk dat het het beste is dat ik in de keuken blijf en de spelers op het veld." De avond werd afgerond met een gesmaakte Club Brugge-quiz. (WDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN