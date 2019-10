Exclusief voor abonnees Kooivechter McGregor maakt comeback 25 oktober 2019

De Ierse kooivechter Conor McGregor maakt begin volgend jaar zijn rentree in de vechtsport die voorheen bekend stond als Mixed Martial Arts (MMA). McGregor zette in maart van dit jaar een punt achter zijn woelige sportcarrière. McGregor vecht op 18 januari 2020 in Las Vegas tegen een nog onbekende tegenstander. Later zouden dan gevechten moeten volgen tegen Nate Diaz en zijn grote rivaal Chabib Noermagomedov. In oktober 2018 jaar ging de Ier al eens de strijd aan met Noermagomedov. De Rus won het gevecht, dat na afloop ontaardde in een massale vechtpartij. Noermagomedov werd voor negen maanden geschorst, McGregor voor zes.

