Konta schrijft Britse geschiedenis 05 juni 2019

Hij komt uit het niets, die graveldoorbraak van Johanna Konta (WTA 26). Haar saldo op Roland Garros voor de editie 2019? 4 deelnames, 0 zeges. Gisteren klopte ze met 6-1, 6-4 en weergaloos tennis - in de hele tweede set verloor ze maar één punt, een dubbele fout, op haar eigen service - de finaliste van vorig jaar, Sloane Stephens (WTA 7). Konta werd zo de eerste Britse in de halve finale van de French Open sinds Jo Durie in 1983. "Ik ben heel blij", glimlachte de 28-jarige Engelse. "Ik heb nooit getwijfeld aan mijn talent om op gravel te spelen, alleen waren de resultaten de laatste jaren niet zo goed als ik gewild had." In de halve finale speelt Konta morgen tegen Marketa Vondrousova (WTA 38). De negentienjarige Tsjechische met haar talentvolle linkerhand klopte Petra Martic (WTA 31) met 7-6, 7-5. "Het was zwaar, voor het eerst in vijf matchen kon ik van haar winnen", zei Vondrousova. "Ik denk dat Roland Garros mijn geluksplek is." (FDW)

