Koninklijke Schenking belooft transparantie

29 november 2019

Na de ophef over onder meer het Park van Laken, heeft de Koninklijke Schenking "zo spoedig mogelijk en op proactieve wijze" meer transparantie beloofd. Er zal een "maximum aan informatie" ter beschikking gesteld worden via het internet, klinkt het in een persbericht. "Dit met het oog op het verbeteren van de kennis bij het grote publiek van de talrijke opdrachten van algemeen belang die de instelling uitvoert." Hoe dat allemaal precies moet gaan, werd niet gezegd. De raad van bestuur van de Schenking herinnert er ook aan dat haar werking elk jaar door het Rekenhof gecontroleerd wordt. Gisteren zei bevoegd minister Alexander De Croo (Open Vld) in de Kamer dat de Koninklijke Schenking bij elke controle een 'clean sheet' had gekregen.

