Koninklijke pelgrimstocht 05 april 2018

Koning Filip en zijn oudste zoon Gabriël (14) wandelen, vergezeld door bodyguards, over de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Het hele gezin is samen met enkele vrienden op vakantie in het noorden van Spanje. Ze verblijven er in een designhotel in het driehonderd zielen tellende dorpje Villabuena de Alava, middenin de Rioja-wijngaarden. Vorig jaar waren ze al in het dichtbijgelegen Navarra en legden ze een stukje van de 'Camino' af. Blijkbaar is dat hen goed bevallen, want van dinsdag tot en met zaterdag doet het hele gezelschap nu elke dag opnieuw een etappe van de pelgrimstocht, telkens goed voor 20 à 30 kilometer wandelen. De tocht van gisteren ging van het park van La Grajera over Navarrete naar Najera. Aan de finish van iedere etappe wachten auto's de koning, zijn gezin en vrienden en lijfwachten op om hen terug naar het hotel te brengen. (EV)

