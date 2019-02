Koninklijke krijgt steuntje van de VAR 25 februari 2019

Real Madrid won zijn wedstrijd in het vooruitzicht van de dubbele confrontatie met Barcelona. De Koninklijke haalde het met 1-2 bij middenmoter Levante, waar Moses Simon een basisplaats kreeg. Real kwam kort voor rust op voorsprong via een strafschop, omgezet door Benzema. Roger Marti maakte na de rust gelijk, maar 13 minuten voor tijd kreeg Real een steuntje van de VAR, die geen graten zag in een denkbeeldige strafschop op Casemiro. Bale zette de elfmeter feilloos om. (RN)