Koninklijke korsetten vliegen buiten

In de BBC-documentaire is ze zelf vrij openhartig, maar nu kwamen er ook een aantal pittige details aan het licht over de Queen - of beter gezegd: over haar lingerie. Omdat korsettennaaister June Keller (82) van het merk Rigby & Peller letterlijk haar boekje te buiten ging door in haar memoires te vertellen over de pasbeurten van de Queen, werd het bedrijf na 57 jaar aan de deur gezet als hofleverancier. Rigby & Peller is onderdeel van het Belgische Van de Velde en moet nu dus overal het koninklijke wapenschild verwijderen. (CMA)