Koningspaar skypet met schakelzorgcentrum De Kroon

Dinsdagnamiddag hadden koning Filip en koningin Mathilde een gesprek via Skype met de directeur en het zorgpersoneel van het schakelzorgcentrum 'De Kroon' in Sint-Truiden. "Schakelzorgcentra willen een oplossing bieden voor coronapatiënten die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die dikwijls om sociale redenen nog niet naar huis kunnen", zo leerde het koningspaar uit het gesprek met het zorgpersoneel. "Ze bieden ook medisch toezicht voor mensen die niet thuis kunnen blijven, maar van wie de gezondheidstoestand geen opname in een ziekenhuis vereist. De centra zorgen zo voor extra capaciteit en ontlasten de ziekenhuizen."

