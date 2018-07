Koningskinderen vieren vakantie met gezinsuitstapje 02 juli 2018

Ook de kinderen van het koningspaar hebben intussen hun rapport op zak en zijn aan de zomervakantie begonnen. Hun eerste tripje was er één met het hele gezin naar de abdij van Villers-la-Ville, in Waals-Brabant. Filip, Mathilde en hun vier kinderen Elisabeth (16), Gabriël (14), Emmanuel (12) en Eléonore (10) bezochten de tuinen en gebruikten interactieve tablets, waarop je onder meer kan zien hoe de abdij - nu een ruïne - eruitzag in de middeleeuwen. Kroonprinses Elisabeth vierde meteen ook het einde van haar schoolcarrière in ons land. Ze heeft het vijfde leerjaar aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel beëindigd en maakt haar humaniora af in een exclusief college in Wales. (PhG)

