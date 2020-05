Exclusief voor abonnees Koningskinderen belden al meer dan 300 eenzame bejaarden 19 mei 2020

00u00 0

Al meer dan 300 rusthuisbewoners hebben sinds de start van de lockdown een koninklijk telefoontje gekregen. De vier kinderen van koning Filip en koningin Mathilde bellen het land rond om geïsoleerde bejaarden een hart onder de riem te stoppen. Kroonprinses Elisabeth (18), prins Gabriël (16), prins Emmanuel (14) en prinses Eléonore (12) willen met de gesprekjes eenzame rusthuisbewoners opvrolijken. De voorbije weken was er immers geen bezoek toegelaten in onze woonzorgcentra. Het is niet de eerste keer dat de koningskinderen de handen uit de mouwen steken in deze crisistijd. Eind vorige week gingen de koningin en haar jongste dochter Eléonore nog zelfgemaakt gebak afgeven in een Brussels daklozencentrum. Eerder gebeurde dat ook al in twee woonzorgcentra.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen