Koninginnen onder elkaar 14 maart 2019

00u00 0

Het provinciaal paleis van Luik vormde gisterenochtend het decor voor een ontmoeting tussen twee koninginnen, een gekroonde en een sportieve. Koningin Mathilde en Nafi Thiam, wereld-, olympische en Europese kampioene zevenkamp, spraken elkaar naar aanleiding van de internationale vrouwendag vorige vrijdag, samen met nog een tiental andere gezaghebbende vrouwen uit de streek. De twee wisselden vooral van gedachten over de rol van het onderwijs, meldde het management van Nafi Thiam, die zelf ook foto's op haar instagram postte: "Ik had de eer om met onze koningin te praten vanochtend. We konden verhalen delen over onze problemen en successen en ook spreken over ongelijkheid, uitdagingen en mogelijkheden voor vrouwen. Het was fantastisch om van al deze vrouwen te leren." (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN