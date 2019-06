Exclusief voor abonnees Koningin van de funky pop Janelle Monáe 29 juni 2019

Al bij de intro werd het duidelijk: Janelle Monáe legde de lat érg hoog. Ze verscheen op een showtrap waarop de makers van 'Blind Date' jaloers op zouden zijn en zetelde op een troon. In een hoog tempo vuurde ze funky pop af op The Barn. De Amerikaanse, die het ook als actrice goed doet - is er iets wat die vrouw niét kan? - stak ook maatschappijkrtitiek in haar songs: ze rapte over de ongelijke behandeling van zwarte vrouwen en over de vrouwenliefde. De temperatuur steeg na haar optreden met alwéér enkele graden.

