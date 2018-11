Koningin Paola weer op toneel na beroerte 27 november 2018

00u00 0

Koningin Paola heeft weer een officiële activiteit op de agenda staan. Vrijdag woont ze samen met koning Albert in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen een concert bij van de Stichting Koningin Paola. Sinds ze eind september in Venetië een licht cerebrovasculair accident (CVA) - gemeenzaam 'beroerte' genoemd - heeft gehad, liet Paola alle officiële publieke optredens aan haar voorbijgaan. Zo ging Albert op 15 november alleen naar het Te Deum. Haar laatste activiteit dateert van 29 mei, toen ze in Molenbeek een gemeenteschool bezocht. (PhG)