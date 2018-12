Koningin Paola straalt bij comeback 01 december 2018

In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen heeft koningin Paola deelgenomen aan haar eerste officiële activiteit sinds ze eind september in Venetië getroffen werd door een lichte beroerte. Paola zag er opvallend goed uit, aan de zijde van haar man, koning Albert. Ze woonden een concert bij van de stichting die Paola's naam draagt. Op 15 november liet de koningin nog verstek gaan voor het Te Deum. Haar laatste activiteit dateert van 29 mei.

HLN