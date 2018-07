Koningin Máxima op cover Spaanse 'Vanity Fair' 20 juli 2018

De Nederlandse koningin Máxima (47) siert de cover van het augustusnummer van de Spaanse editie van 'Vanity Fair'. Binnenin staat een achtergrondverhaal over de vorstin met Argentijnse roots. De coverfoto is van de hand van Erwin Olaf en komt uit een reeks portretten die vorig jaar gemaakt werden ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van koning Willem-Alexander. Het gaat om een nog niet eerder gepubliceerd beeld waarop Máxima's haar deels voor haar ogen valt. Het is niet de eerste keer dat ze de voorpagina van de Spaanse 'Vanity Fair' haalt. Ook in 2013 gebeurde dat al eens.

