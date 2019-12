Exclusief voor abonnees Koningin Mathilde verblijdt nierpatiëntjes met bezoek (en dan moest de sint nog komen) 07 december 2019

Hoog bezoek voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Jette gisteren. Koningin Mathilde bracht er een bezoek aan het personeel, de patiënten en hun familie. De koningin startte haar bezoek met een rondetafelgesprek over de werking van het ziekenhuis, maar verplaatste zich al snel naar de dialyseafdeling, waar momenteel 10 patiënten zijn opgenomen met acuut of chronisch nierfalen. De kinderen en jongeren vertelden over hun ziekte en dagelijkse behandeling. Ook het personeel kon zijn zegje doen. Als kers op de taart voor de kindjes bracht ook de sint een bezoek aan de afdeling. "Het is een speciale dag vandaag. We kregen bezoek van Sinterklaas én van de koningin. Het is goed om even uit onze ziekenhuisroutine te zijn", zegt de mama van Emir, een dialysepatiënt. Koningin Mathilde bezocht daarna ook de afdeling intensieve zorgen en het gloednieuwe operatiekwartier van 2.000 vierkante meter dat nog maar in september openging. (JCV)

