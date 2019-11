Exclusief voor abonnees Koningin is keukenprinses 06 november 2019

00u00 0

Als een volleerde keukenprinses heeft koningin Mathilde gisteren de handen uit de mouwen gestoken in de Koksijdse hotelschool Ter Duinen. Hoewel ze haar stem kwijt was, deed ze haar uiterste best om zich verstaanbaar te maken. En bovenal liet ze dus haar kookkunsten spreken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu