Exclusief voor abonnees Koningin en prinses van de nomaden 28 juni 2019

00u00 0

Ze hebben er wel plezier in, koningin Namayiana (de Gezegende) en prinses Nasieku (de Eerstgeborene). Bij hun bezoek aan het nomadische Masai-volk in Kenia, hebben Mathilde en Elisabeth niet alleen geknutselde kronen gekregen, maar ook nieuwe namen. Moeder en dochter spraken er onder meer met enkele tienermoeders. De kroonprinses zei achteraf, in haar eerste interview ooit, dat ze erg geraakt was door hun verhalen. (PhG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis