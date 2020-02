Koning zoekt tovenaar (m/v) Astrid Roelandt

17 februari 2020

05u00 0 De Krant Koning Filip begint vandaag aan een nieuwe reeks consultaties met de tien partijvoorzitters. Tegen woensdag hoopt hij een opvolger voor Koen Geens voor te stellen, die de formatie nieuw leven kan inblazen.

Hij heeft altijd snel geschakeld, maar na het ontslag van koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) ziet ook koning Filip geen andere optie dan even zijn tijd te nemen. Omdat de emoties hoog oplopen en zijn opties stilaan uitgeput raken. Omdat verkiezingen steeds meer onvermijdelijk worden en er stilaan een tovenaar nodig lijkt om uit deze impasse te geraken.

Vandaag start de koning een rondje consultaties met de partijvoorzitters. Daarvoor neemt hij de tijd tot en met woensdag. Alle tien partijen die nog rond de tafel zitten, zullen opnieuw de revue passeren: N-VA, PS, CD&V, sp.a, Open Vld, MR, Groen, Ecolo, maar ook de mini-partijen cdH (vijf Kamerzetels) en Défi (twee zetels). De eerste die vandaag langskomt, is cdH-voorzitter Maxime Prévot, gevolgd door Groen-voorzitster Meyrem Almaci en N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Tussen de partijvoorzitters werd dit weekend al druk getelefoneerd over wie het best aan zet zou komen. De Wever is alvast uitgesloten, nu de paars-gele piste de definitieve doodsteek heeft gekregen van Magnette. Er wordt nu vooral gekeken richting sp.a en Open Vld om andere pistes te onderzoeken. Het meest realistische alternatief is de zogenaamde Vivaldi-coalitie, een paars-groene regering met CD&V. De vraag is wie de gekrenkte CD&V daartoe kan overtuigen.

