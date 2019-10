Exclusief voor abonnees Koning voor het eerst met trein op staats- en familiebezoek 15 oktober 2019

Koning Filip en koningin Mathilde gaan voor de eerste keer met de trein op staatsbezoek. De bestemming is dan ook 'maar' buurland Luxemburg. De reis heeft veel weg van een familiebezoek, want groothertog Henry is een neef van Filip. Eén kleine domper op de familievreugde: groothertogin Maria Teresa moet forfait geven omdat ze aan de knie geopereerd is. Haar schoondochter Stéphanie zal haar vervangen. Zij is de echtgenote van kroonprins Guillaume. De Belgische Stéphanie de Lannoy trouwde in 2012 met Guillaume.

