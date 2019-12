Exclusief voor abonnees Koning verleent minder gratie 24 december 2019

Koning Filip heeft dit jaar 'maar' zeven keer gratie verleend. Dat is minder vaak dan in 2018, toen er 13 gratieverleningen waren, en maar liefst tien keer minder dan in 2010, toen het nog om 75 gevallen ging. De koning scheldt straffen kwijt op voordracht van de minister van Justitie. Volgens de woordvoerster van minister Geens gebeurde dat in 2019 drie keer in Nederlandstalige en vier keer in Franstalige dossiers. Ook de voorgaande jaren kregen meer Franstaligen genade. De verzoeken worden in het overgrote deel ingediend door Belgen die door een politierechtbank zijn veroordeeld voor dronkenschap of vluchtmisdrijf. (PhG)