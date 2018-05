Koning troost kind? Schijn bedriegt 18 mei 2018

Een jongetje dat zijn tranen probeert te verstoppen. En de koning die met z'n vaderlijke blik dwars door die handjes heen kijkt en troost biedt. Tenminste, dat is wat je dénkt als je bovenstaande foto bekijkt. De realiteit is helemaal anders. Ismael is niet triest, maar neemt deel aan een blinde smaaktest. En hij is geen valsspeler, dus bedekt hij flink zijn oogjes terwijl de juf rondkomt met blokjes kaas. Koning Filip bezocht gisteren de Erasmushogeschool in Brussel, waar 90 studenten een tweetalige lerarenopleiding volgen - een primeur in ons land. Hij nam er deel aan enkele demonstratielessen, waaronder dus ook een degustatie. (FT)

