Koning stuurt kat naar heropening AfricaMuseum 04 december 2018

Koning Filip zal de heropening van het AfricaMuseum volgende zaterdag niet bijwonen. Het werk aan het museum is nog niet helemaal afgerond en het is nog niet duidelijk wat wel en niet klaar is. Daarnaast is volgens het paleis nog onduidelijk wie welke toespraak zal geven. De koning wil een bezoek mijden aan een museum waarover het debat nog niet is beëindigd. "Het is wel een prachtig museum", klinkt het op het paleis. "Misschien zal de koning het later weleens bezoeken."

