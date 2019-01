Koning schonk 750 Belgen vorig jaar elk €200 17 januari 2019

Koning Filip heeft in 2018 aan 750 Belgen een eenmalige financiële gift verleend van gemiddeld 200 euro. Het geld is afkomstig van de vzw Hulpfonds van de Koningin. De dienst Rekwesten en Sociale Zaken van het paleis ontving vorig jaar 43.009 brieven. Burgers schrijven het vorstenpaar om heel uiteenlopende redenen: het gaat van brieven met heel persoonlijke verhalen tot een vraag om aandacht rond een project. Om de brieven te behandelen, wordt contact opgenomen met betrokken sociale diensten en wordt aan de briefschrijvers advies of raad gegeven. Meer dan 5.000 brieven bevatten een specifieke hulpvraag. Van de circa 5.000 hulpvragen werden in 2018 ongeveer 750 dossiers beantwoord met een financiële tussenkomst. In 2016 kende koning Filip aan 769 Belgen een financiële gunst toe, in 2015 ging hij in op net geen 520 zogenaamde 'bedelbrieven'.

